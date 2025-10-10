Датчик тока линейки АКБ, до 1000А DC
Датчик тока линейки АКБ, до 1000А DC
Референс: SBBMSSEI
Датчик тока линейки АКБ обеспечивает подключени едо 2-х датчиков Холла
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409298039
|15.3
|17.7
|6.5
|см.
|0.303
|кг.
CAR
|3
|—
|18
|шт.
|4680409298077
|41
|17
|35
|см.
|11.88
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.15998_25
Формат PDF
Размер 258.3 kB
Срок действия: 10/10/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.15998_25
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик