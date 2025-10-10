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SBBMSSEI
Датчик тока линейки АКБ, до 1000А DC
Датчик тока линейки АКБ, до 1000А DC

Датчик тока линейки АКБ, до 1000А DC

Референс: SBBMSSEI
Серия SystemeBMU

Датчик тока линейки АКБ обеспечивает подключени едо 2-х датчиков Холла

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040929803915.317.76.5 см. 0.303кг.
CAR
318шт.4680409298077411735 см. 11.88кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.15998_25
Формат PDF
Размер 258.3 kB
Срок действия: 10/10/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.15998_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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