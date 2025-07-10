Датчик напряжения линейки АКБ, до 1000В DC
Датчик напряжения линейки АКБ, до 1000В DC
Референс: SBBMSSEU
Датчик напряжения линейки АКБ обеспечивает измерение значения напряжения линейки АКБ
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409298053
|15.4
|17.6
|6.4
|см.
|0.256
|кг.
CAR
|3
|—
|18
|шт.
|4680409298091
|41
|17
|35
|см.
|11.88
|кг.
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Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84208_25
Формат PDF
Размер 488.67 kB
Срок действия: 10/07/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84208_25
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