Продукты
SBBMSSEU
Датчик напряжения линейки АКБ, до 1000В DC
SBBMSSEU
SBBMSSEU
SBBMSSEU
SBBMSSEU
SBBMSSEU
SBBMSSEU
SBBMSSEU
SBBMSSEU

Датчик напряжения линейки АКБ, до 1000В DC

Референс: SBBMSSEU
Серия SystemeBMU

Датчик напряжения линейки АКБ обеспечивает измерение значения напряжения линейки АКБ

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040929805315.417.66.4 см. 0.256кг.
CAR
318шт.4680409298091411735 см. 11.88кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84208_25
Формат PDF
Размер 488.67 kB
Срок действия: 10/07/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84208_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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