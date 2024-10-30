ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 10000 тегов (вирт.лиц.)
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 10000 тегов (вирт.лиц.)
Референс: SBO_u1_lic_base_adv_10000V
Линейка Systeme Building Operation
Российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|29.7
|21
|0.1
|см.
|0.005
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 30/10/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Техническая документация
Руководство пользователя Systeme Building Operation
Дата документа: 30/10/2024
Формат PDF
Размер 27.66 MB
Руководство пользователя Systeme Building Operation
Документы центра обучения
Каталог семинаров SystemeSoft 2025
Дата документа: 02/11/2024
Формат PDF
Размер 450.57 kB
Каталог семинаров SystemeSoft 2025
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