Продукты
SBO_u1_lic_base_adv_4000
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 4000 тегов (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000
SBO_u1_lic_base_adv_4000

ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 4000 тегов (физ.лиц.)

Референс: SBO_u1_lic_base_adv_4000
Линейка Systeme Building Operation
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.20205 см. 0.15кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 30/10/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Техническая документация
Руководство пользователя Systeme Building Operation
Дата документа: 30/10/2024
Формат PDF
Размер 27.66 MB
Руководство пользователя Systeme Building Operation
Документы центра обучения
Каталог семинаров SystemeSoft 2025
Дата документа: 02/11/2024
Формат PDF
Размер 450.57 kB
Каталог семинаров SystemeSoft 2025
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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