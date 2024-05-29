Устройство мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100, до 8 датчиков

Головной блок устройства мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 обеспечивает получение параметров от подключенных к нему датчиков и модулей расширения, а также обработку и передачу данных в систему верхнего уровня для мониторинга и контроля параметров стоек и окружающей среды