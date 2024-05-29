Устройство мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100, до 8 датчиков
Устройство мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100, до 8 датчиков
Референс: SBRK0100
Головной блок устройства мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 обеспечивает получение параметров от подключенных к нему датчиков и модулей расширения, а также обработку и передачу данных в систему верхнего уровня для мониторинга и контроля параметров стоек и окружающей среды
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409211847
|12.2
|45.1
|12.3
|см.
|1.857
|кг.
P12
|4
|—
|60
|шт.
|—
|120
|80
|60
|см.
|126
|кг.
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Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.70469_24
Формат PDF
Размер 616.27 kB
Срок действия: 29/05/2024 - 28/05/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.70469_24
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