Продукты
SBRK0100
Устройство мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100, до 8 датчиков
Устройство мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100, до 8 датчиков

Устройство мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100, до 8 датчиков

Референс: SBRK0100
Серия SystemeBotz

Головной блок устройства мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 обеспечивает получение параметров от подключенных к нему датчиков и модулей расширения, а также обработку и передачу данных в систему верхнего уровня для мониторинга и контроля параметров стоек и окружающей среды

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040921184712.245.112.3 см. 1.857кг.
P12
460шт.1208060 см. 126кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.70469_24
Формат PDF
Размер 616.27 kB
Срок действия: 29/05/2024 - 28/05/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.70469_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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