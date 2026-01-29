Модуль расширения для SystemeBotz, до 8 датчиков
Модуль расширения для SystemeBotz, до 8 датчиков
Референс: SBRK0100EM
Модуль расширения для SystemeBotz устанавливается в стойку с помощью специального крепления и подключается к головному блоку SystemeBotz (до трех модулей на блок), позволет подключить до 8 дополнительных датчиков для масштабирования системы.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409310809
|7.1
|16.4
|4.7
|см.
|0.395
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|—
|21.2
|31.5
|21.5
|см.
|6.501
|кг.
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Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.42900_26
Формат PDF
Размер 546.94 kB
Срок действия: 29/01/2026 - 28/01/2031
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.42900_26
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