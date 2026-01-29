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SBRK0100EM
Модуль расширения для SystemeBotz, до 8 датчиков

Модуль расширения для SystemeBotz, до 8 датчиков

Референс: SBRK0100EM
Серия SystemeBotz

Модуль расширения для SystemeBotz устанавливается в стойку с помощью специального крепления и подключается к головному блоку SystemeBotz (до трех модулей на блок), позволет подключить до 8 дополнительных датчиков для масштабирования системы.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804093108097.116.44.7 см. 0.395кг.
CAR
316шт.21.231.521.5 см. 6.501кг.
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Тип документа
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Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.42900_26
Формат PDF
Размер 546.94 kB
Срок действия: 29/01/2026 - 28/01/2031
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.42900_26
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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