Датчик частиц в воздухе
Датчик частиц в воздухе
Референс: SBSE0103
Датчик частиц в воздухе SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля концентрации частиц пыли в воздухе в помещениях и стойках для предотвращения перегрева и выхода из строя серверного, телекоммуникационного и инженерного оборудования
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409254875
|18
|12
|2
|см.
|0.207
|кг.
CAR
|3
|—
|5
|шт.
|4680409259047
|21.7
|31.3
|21.6
|см.
|1.204
|кг.
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Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.17308_25
Формат PDF
Размер 477.49 kB
Срок действия: 21/02/2025 - 20/02/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.17308_25
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