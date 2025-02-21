Продукты
SBSE0103
Датчик частиц в воздухе
Датчик частиц в воздухе

Датчик частиц в воздухе

Референс: SBSE0103
Серия SystemeBotz

Датчик частиц в воздухе SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля концентрации частиц пыли в воздухе в помещениях и стойках для предотвращения перегрева и выхода из строя серверного, телекоммуникационного и инженерного оборудования

Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040925487518122 см. 0.207кг.
CAR
35шт.468040925904721.731.321.6 см. 1.204кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.17308_25
Формат PDF
Размер 477.49 kB
Срок действия: 21/02/2025 - 20/02/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.17308_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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