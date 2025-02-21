Датчик частиц в воздухе SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля концентрации частиц пыли в воздухе в помещениях и стойках для предотвращения перегрева и выхода из строя серверного, телекоммуникационного и инженерного оборудования