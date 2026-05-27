Датчик положения двери, 5 метров

Датчик положения двери SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для контроля состояния (открыто/закрыто) дверей стоек, обеспечивая оперативное оповещение о несанкционированном доступе