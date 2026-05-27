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SBSE0104DS
Датчик положения двери, 5 метров
Датчик положения двери, 5 метров

Датчик положения двери, 5 метров

Референс: SBSE0104DS
Серия SystemeBotz

Датчик положения двери SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для контроля состояния (открыто/закрыто) дверей стоек, обеспечивая оперативное оповещение о несанкционированном доступе

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040925488226197 см. 0.129кг.
CAR
310шт.468040925907821.231.321.5 см. 1.426кг.
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