Датчик положения двери, 5 метров
Датчик положения двери, 5 метров
Референс: SBSE0104DS
Датчик положения двери SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для контроля состояния (открыто/закрыто) дверей стоек, обеспечивая оперативное оповещение о несанкционированном доступе
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409254882
|26
|19
|7
|см.
|0.129
|кг.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|4680409259078
|21.2
|31.3
|21.5
|см.
|1.426
|кг.
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