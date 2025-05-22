Продукты
SBSE0105R
Датчик протечки ленточный, 5 метров
SBSE0105R

Датчик протечки ленточный, 5 метров

Референс: SBSE0105R
Серия SystemeBotz

Датчик протечки ленточный SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля протяженных зон на предмет появления протечек жидкости в помещениях с серверным, телекоммуникационным и инженерным оборудованием

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040925490526196 см. 0.025кг.
CAR
35шт.468040925917721.431.521.4 см. 1.386кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.51195_25
Формат PDF
Размер 438.88 kB
Срок действия: 22/05/2025 - 21/05/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.51195_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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