Датчик протечки ленточный, 5 метров
Датчик протечки ленточный, 5 метров
Референс: SBSE0105R
Датчик протечки ленточный SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для непрерывного контроля протяженных зон на предмет появления протечек жидкости в помещениях с серверным, телекоммуникационным и инженерным оборудованием
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409254905
|26
|19
|6
|см.
|0.025
|кг.
CAR
|3
|—
|5
|шт.
|4680409259177
|21.4
|31.5
|21.4
|см.
|1.386
|кг.
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Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.51195_25
Формат PDF
Размер 438.88 kB
Срок действия: 22/05/2025 - 21/05/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.51195_25
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