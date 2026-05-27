Датчик протечки точечный, 5 метров
Датчик протечки точечный, 5 метров
Референс: SBSE0105S
Датчик протечки точечный SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для локального контроля конкретных точек с высокой вероятностью появления жидкости
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409254899
|26
|19
|5
|см.
|0.13
|кг.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|4680409259160
|21.4
|31.3
|21.4
|см.
|1.426
|кг.
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик