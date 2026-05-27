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SBSE0105S
Датчик протечки точечный, 5 метров
SBSE0105S

Датчик протечки точечный, 5 метров

Референс: SBSE0105S
Серия SystemeBotz

Датчик протечки точечный SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для локального контроля конкретных точек с высокой вероятностью появления жидкости

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040925489926195 см. 0.13кг.
CAR
310шт.468040925916021.431.321.4 см. 1.426кг.
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