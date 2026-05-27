Датчик наличия напряжения (220В), 1 метр
Датчик наличия напряжения (220В), 1 метр
Референс: SBSE0106
Датчик наличия напряжения (220В) SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для дистанционного контроля наличия напряжения в цепях переменного тока 220В и обеспечивает удаленный контроль статуса питания критически важного оборудования
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409254950
|18
|12
|2
|см.
|0.059
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|4680409259191
|20
|30
|20
|см.
|5.8
|кг.
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик