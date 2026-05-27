Продукты
SBSE0107
Датчик дискретного входа общего назначения, 1 метр
Датчик дискретного входа общего назначения, 1 метр

Датчик дискретного входа общего назначения, 1 метр

Референс: SBSE0107
Серия SystemeBotz

Датчик дискретного входа общего назначения SystemeBotz устанавливается в стойку и подключается к устройству мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz Rack Monitor 100 для подключения к системе мониторинга внешних устройств с релейным или контактным выходом «сухой контакт»

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия 1 год с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040925496711162 см. 0.043кг.
CAR
320шт.4680409259214203020 см. 5.8кг.
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