Датчик CO₂ канальный, 0…2000PPM/4…20мА 145мм 24В
Датчик CO₂ канальный, 0…2000PPM/4…20мА 145мм 24В
Референс: SDСD20С
Спецификация
Технические характеристики
EC000926 Датчик физических параметров для шинной системы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|32
|11
|7
|см.
|215
|г.
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Тип документа
Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSensАвтоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
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Дата документа: 31/01/2024
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