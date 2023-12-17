Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА -20…80°СPT1000 283мм(40…265мм ) =15…35В
Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА -20…80°СPT1000 283мм(40…265мм ) =15…35В
Референс: SDHCTP200
Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|33
|13
|11
|см.
|308
|г.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSensАвтоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Техническая документация SDH Датчики влажности и температуры канальные - РуководствоSDH Датчики влажности и температуры канальные - Руководство
Дата документа: 26/01/2024
Формат PDF
Размер 463.17 kB
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
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