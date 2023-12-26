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SDR142503P525
Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 25 кВАр, коэффициент расстройки 14%
SDR142503P525

Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 25 кВАр, коэффициент расстройки 14%

Референс: SDR142503P525
Линейка SystemeSet

Антирезонансный дроссель торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа DR предназначен для работы в составе конденсаторных установок для защиты конденсаторов от повышенного уровня гармоник. Дроссель состоит из стального сердечника, медной катушки с изоляцией, крепёжных пластин и температурного датчика. Номинальное напряжение 400В; номинальная мощность 25 кВАр; коэффициент частотной расстройки 14%; класс изоляции H; степень защиты IP00.

Спецификация
Технические характеристики
EC002565 Фильтр цепи катушки низкого напряжения
Степень защиты (IP) IP00
Номин. раб. частота 50-50 Гц
Суммарная характеристика фильтра 25 кВАр
Макс. допустимое раб. напряжение Ue 400 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907448029.527.535 см. 44кг.
CAR
31шт.1468040907448729.527.535 см. 44кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Каталог SystemeSet
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSet DR
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 765.22 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSet DR
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23
Формат PDF
Размер 318.79 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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