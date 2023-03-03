Продукты
SEP.ADVSRV100k
ПО Systeme Platform. ADV сервер 100к тэгов (лиц. на физ. USB нос.)
SEP.ADVSRV100k
SEP.ADVSRV100k
SEP.ADVSRV100k
SEP.ADVSRV100k
SEP.ADVSRV100k
SEP.ADVSRV100k
SEP.ADVSRV100k
SEP.ADVSRV100k
SEP.ADVSRV100k

ПО Systeme Platform. ADV сервер 100к тэгов (лиц. на физ. USB нос.)

Референс: SEP.ADVSRV100k
Линейка Systeme Platform
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.111 см. 0.001кг.
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