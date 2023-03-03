Продукты
SEP.ADVSRV15k
ПО Systeme Platform. ADV сервер 15к тэгов (лиц. на физ. USB нос.)
SEP.ADVSRV15k
SEP.ADVSRV15k
SEP.ADVSRV15k
SEP.ADVSRV15k
SEP.ADVSRV15k
SEP.ADVSRV15k
SEP.ADVSRV15k
SEP.ADVSRV15k
SEP.ADVSRV15k

ПО Systeme Platform. ADV сервер 15к тэгов (лиц. на физ. USB нос.)

Референс: SEP.ADVSRV15k
Линейка Systeme Platform
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.111 см. 0.001кг.
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