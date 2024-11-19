Сервер SE-P.ADV, 1k тегов
Референс: SEP.ADVSRV1k
Российское программное обеспечение уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОДах, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности с легким внедрением и удобным обслуживанием
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|1
|1
|1
|см.
|0.001
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Техническая документация
Техническая база знаний Systeme Platrofm
Дата документа: 07/11/2024
Формат PDF
Размер 197.03 kB
Техническая документация
Руководство по технической поддержке Systeme Platform 2024
Дата документа: 07/11/2024
Формат PDF
Размер 300.43 kB
Сертификат совместимости
Debian_Linux _Systeme_Platform
Формат PDF
Размер 1.43 MB
Срок действия: 29/10/2024 - Invalid Date
