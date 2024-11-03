Продукты
SEP.ADVSRV50kV
ПО Systeme Platform. ADV сервер 50к тэгов (вирт. лиц.)

ПО Systeme Platform. ADV сервер 50к тэгов (вирт. лиц.)

Референс: SEP.ADVSRV50kV
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.2129.70.1 см. 0.005кг.
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