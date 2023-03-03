Продукты
SEP.HISTSUP200
ПО ПО Systeme Platform Historian Standard увеличение со 100 до 200 тегов (вирт. лиц.)
SEP.HISTSUP200
SEP.HISTSUP200
SEP.HISTSUP200
SEP.HISTSUP200
SEP.HISTSUP200
SEP.HISTSUP200
SEP.HISTSUP200
SEP.HISTSUP200
SEP.HISTSUP200

ПО ПО Systeme Platform Historian Standard увеличение со 100 до 200 тегов (вирт. лиц.)

Референс: SEP.HISTSUP200
Линейка Systeme Platform
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.111 см. 0.001кг.
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