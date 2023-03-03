Продукты
SEP.PRO2M
ПО Systeme Platform. PRO STD - 2M , 40 серверов в/в, 1 кл. (лиц. на физ. USB нос.)
SEP.PRO2M
SEP.PRO2M
SEP.PRO2M
SEP.PRO2M
SEP.PRO2M
SEP.PRO2M
SEP.PRO2M
SEP.PRO2M
SEP.PRO2M

ПО Systeme Platform. PRO STD - 2M , 40 серверов в/в, 1 кл. (лиц. на физ. USB нос.)

Референс: SEP.PRO2M
Линейка Systeme Platform
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.111 см. 0.001кг.
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина