Продукты
SEP.PROIOSRV
ПО Systeme Platform. PRO лицензия дополнительного сервера в/в на одном ПК (лиц. на физ. USB нос.)
SEP.PROIOSRV
SEP.PROIOSRV
SEP.PROIOSRV
SEP.PROIOSRV
SEP.PROIOSRV
SEP.PROIOSRV
SEP.PROIOSRV
SEP.PROIOSRV
SEP.PROIOSRV

ПО Systeme Platform. PRO лицензия дополнительного сервера в/в на одном ПК (лиц. на физ. USB нос.)

Референс: SEP.PROIOSRV
Линейка Systeme Platform
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.2129.70.1 см. 0.005кг.
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