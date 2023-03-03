Продукты
SEP.STDUP300
ПО Systeme Platform. STD, ув. кол-ва тегов со 150 до 300 (вирт. лиц.)
SEP.STDUP300
SEP.STDUP300
SEP.STDUP300
SEP.STDUP300
SEP.STDUP300
SEP.STDUP300
SEP.STDUP300
SEP.STDUP300
SEP.STDUP300

ПО Systeme Platform. STD, ув. кол-ва тегов со 150 до 300 (вирт. лиц.)

Референс: SEP.STDUP300
Линейка Systeme Platform
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.111 см. 0.001кг.
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