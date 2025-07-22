Продукты
SM172EDM2800
Модуль ввода/вывода SM172EDM2800
SM172EDM2800

Модуль ввода/вывода SM172EDM2800

Референс: SM172EDM2800
Серия SystemePLC S172

Модуль ввода/вывода серии SystemePLC типа S172 совместимый с интеллектуальным реле SR2 и ПЛК S172. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 28. 28 IO: 16 дискретных входов, 12 дискретных выходов (реле, 3 A). Без дисплея. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 150x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922611715.410.66.7 см. 0.355кг.
CAR
312шт.1468040922611421.82335 см. 4.26кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePLC SR&S172
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.07 MB
Каталог SystemePLC SR&S172
Техническая документация
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Листовка SystemePLC SR
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина