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SPA40H324DHNN58XRU
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 4P SLX ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V

ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 4P SLX ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V

Референс: SPA40H324DHNN58XRU
Серия SystemePact ACB
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.14680409301828655550 см. 109кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23_СЭЗЭМ
Формат PDF
Размер 363.29 kB
Срок действия: 27/12/2023 - 26/12/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23_СЭЗЭМ
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.00396_23_СЭЗЭМ
Формат PDF
Размер 644.92 kB
Срок действия: 15/12/2023 - 14/12/2028
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.00396_23_СЭЗЭМ
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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