ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB40HA 4000A 3P СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB40HA 4000A 3P СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
Референс: SPA40HA403FVNN58RU
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409316702
|65
|55
|50
|см.
|60
|кг.
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Фильтры
Тип документа
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.МЕ77.В.01389_25
Формат PDF
Размер 2.92 MB
Срок действия: 28/11/2025 - 27/11/2030
ЕАЭС RU С-RU.МЕ77.В.01389_25
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