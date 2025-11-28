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SPA40HA403FVNN58RU
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB40HA 4000A 3P СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V

ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB40HA 4000A 3P СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V

Референс: SPA40HA403FVNN58RU
Серия SystemePact ACB SD
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409316702655550 см. 60кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.МЕ77.В.01389_25
Формат PDF
Размер 2.92 MB
Срок действия: 28/11/2025 - 27/11/2030
ЕАЭС RU С-RU.МЕ77.В.01389_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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