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SPC-CCBCORD-1.3
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М
SPC-CCBCORD-1.3

КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М

Референс: SPC-CCBCORD-1.3
Линейка SystemePact CCB

Комплект кабелей ССВ CORD 1.3 м с разъёмами RJ45 позволяет адаптироваться к различным расстояниям между аппаратами.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091993125.73.711.7 см. 0.08кг.
BAG
218шт.468040919955826.519.6514.7 см. 1.34кг.
CAR
372шт.1468040919931942.531.528.5 см. 6.1кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
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