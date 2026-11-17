Устройство плавного пуска STS01 1,1 кВт 2,2А 3АС 400В встр. байпас
Устройство плавного пуска SystemeStart 01 (STS01) предназначено для плавного пуска и останова вентиляторов, насосов, конвейеров, компрессоров. Питающее напряжение: 3Ф 400В±10% 50Гц. Номинальная мощность: 1,1 кВт. Номинальный ток: 2,2 А. Встроенный байпасный контактор. Питание контрольной части: внутренний источник питания. Дискретные входы: 3 шт. (Пуск, стоп, форс). Дискретный выход: 1 шт. (Байпас вкл.). Релейный выход: 1 шт. (Работа). Режим торможения: плавное торможение. Настройка потенциометром: рампа разгона, рампа торможения, начальное напряжение. Количество пусков: ≤ 5 раз/ч. Степень защиты: IP20. Температура при работе: -10°С - 40°С. Относительная влажность: 5-95%, без конденсации. Охлаждение: естественное воздушное. Типоразмер: A. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 48х131,5х130. Вес: 0,53 кг.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409354933
|15.8
|14.2
|6.3
|см.
|0.66
|кг.
CAR
|3
|—
|1
|шт.
|14680409354930
|32.5
|29.8
|33.6
|см.
|14
|кг.