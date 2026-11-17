Устройство плавного пуска SystemeStart 01 (STS01) предназначено для плавного пуска и останова вентиляторов, насосов, конвейеров, компрессоров. Питающее напряжение: 1Ф 220В±10% 50Гц. Номинальная мощность: 2,2 кВт. Номинальный ток: 12 А. Встроенный байпасный контактор. Питание контрольной части: внутренний источник питания. Дискретные входы: 1 шт. (Пуск/стоп). Режим торможения: торможение выбегом . Настройка потенциометром: рампа разгона, начальное напряжение. Количество пусков: ≤ 5 раз/ч. Степень защиты: IP20. Температура при работе: -10°С - 40°С. Относительная влажность: 5-95%, без конденсации. Охлаждение: естественное воздушное. Типоразмер: A. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 48х131,5х130. Вес: 0,4 кг.