Устройство плавного пуска SystemeStart 01 (STS01) предназначено для плавного пуска и останова вентиляторов, насосов, конвейеров, компрессоров. Питающее напряжение: 3Ф 400В±10% 50Гц. Номинальная мощность: 3,7 кВт. Номинальный ток: 7,5 А. Встроенный байпасный контактор. Питание контрольной части: внешнее питание 24В. Дискретные входы: 3 шт. (Пуск, стоп, форс). Дискретный выход: 1 шт. (Байпас вкл.). Релейный выход: 1 шт. (Работа). Режим торможения: плавное торможение. Настройка потенциометром: рампа разгона, рампа торможения, начальное напряжение. Количество пусков: ≤ 5 раз/ч. Степень защиты: IP20. Температура при работе: -10°С - 40°С. Относительная влажность: 5-95%, без конденсации. Охлаждение: естественное воздушное. Типоразмер: A. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 48х131,5х130. Вес: 0,4 кг.