Устройство плавного пуска STS20 2,2 кВт 5,6А 3АС 400В встр. Байпас
Устройство плавного пуска SystemeStart 20 (STS20) предназначено для плавного пуска и плавного останова различного оборудования (вентиляторы, водяные насосы, конвейеры и компрессоры и т.п.). Питающее напряжение: 3Ф 400В (-10% +15%) 50Гц. Номинальная мощность: 2,2 кВт. Номинальный ток: 5,6 А. Встроенный байпасный контактор. Питание контрольной части: внешний 1ф 230В (-10% +15%) 50Гц. Источник питания дискретных входов: встроенный 24В. Дискретные входы: 3 шт. Релейный выход: 1 шт. Встроенный Modbus RTU. Режим торможения: выбегом, плавный (по рампе). Количество пусков: ≤ 10 раз/ч. Степень защиты: IP20. Температура при работе: -10°С - 40°С. Относительная влажность: 5-95%, без конденсации. Охлаждение: естественное воздушное. Типоразмер: A. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 55x157x162. Вес: 0,7 кг.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409361542
|20
|10
|20
|см.
|0.8
|кг.
CAR
|3
|—
|1
|шт.
|14680409361549
|41
|42
|43
|см.
|14.35
|кг.