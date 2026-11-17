Устройство плавного пуска SystemeStart 20 (STS20) предназначено для плавного пуска и плавного останова различного оборудования (вентиляторы, водяные насосы, конвейеры и компрессоры и т.п.). Питающее напряжение: 3Ф 400В (-10% +15%) 50Гц. Номинальная мощность: 3,7 кВт. Номинальный ток: 7,5 А. Встроенный байпасный контактор. Питание контрольной части: внешний 1ф 230В (-10% +15%) 50Гц. Источник питания дискретных входов: встроенный 24В. Дискретные входы: 3 шт. Релейный выход: 1 шт. Встроенный Modbus RTU. Режим торможения: выбегом, плавный (по рампе). Количество пусков: ≤ 10 раз/ч. Степень защиты: IP20. Температура при работе: -10°С - 40°С. Относительная влажность: 5-95%, без конденсации. Охлаждение: естественное воздушное. Типоразмер: A. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 55x157x162. Вес: 0,7 кг.