Шкаф управления SEC18ST6SAUT0400 / ПЧ STV630 CABINET 3Ф 400В 185/160 кВт

Шкаф управления и автоматизации, типа AUT - SEC18ST6SAUT0400 (комплектный преобразователь частоты STV630 СABINET шкафного исполнения). Номинальная мощность: 185 кВт (P-тип: перегрузочная способность: 120% в течение 60с). Номинальный ток: 340 А (P-тип). Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (±15%). Выходная частота: до 599 Гц. Комплектация: Автоматический выключатель SystemePact, входной DC-реактор, преобразователь частоты STV630C18N4L1, карта расширения входов/выходов, встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3), выходной реактор, сигнальная аппаратура, кнопка аварийного останова, панель управления на передней дверце шкафа, система охлаждения, розетка 220В, клеммники внешнего подключения, цоколь. Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: Modbus TCP, BACnet MS/TP (При использовании карты коммуникайии карта расширения входов/выходов должна быть удалена)). Кол-во входов/выходов: 6DI 2AI 1DO 2RO 2AO 1PTC + 2DI, 3RO (карта расширения). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Tool). Степень защиты IP54. Тип управления: V/F управление, Векторное управление (без датчика скорости) Монтаж: напольный. Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 1000x600x2300.