Шкаф управления SEC40ST7LAUT0400 / ПЧ STV900H CABINET 3Ф 400В 400 кВт

Шкаф управления и автоматизации, типа AUT - SEC40ST7LAUT0400 (комплектный преобразователь частоты STV900H СABINET шкафного исполнения). Номинальная мощность: 400 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с.) 720 А (G-тип). Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Выходная частота: до 400 Гц. Комплектация: Автоматический выключатель SystemePact, входной AC-реактор, преобразователь частоты STV900C40N4H, карта расширения входов/выходов, встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3), выходной реактор, сигнальная аппаратура, кнопка аварийного останова, панель управления на передней дверце шкафа, система охлаждения, розетка 220В, клеммники внешнего подключения, цоколь. Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, EtherNet/IP, EtherNet UDP, PowerLink). Кол-во входов/выходов: 4DI 2HDI 2AI 1DO 1HDO 2RO 1AO 2STO + 4DI 2AI 2RO (карта расширения). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP54. Тип управления: Метод широтно-импульсной модуляции с пространственным вектором (SVPWM), векторное без обратной связи (SVC), векторное управление с обратной связью по скорости (VC) Монтаж: напольный. Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 1800x800x2300.