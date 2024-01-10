Низковольтное комплектное устройство (НКУ) на токи до 6300А
Низковольтное комплектное устройство (НКУ) на токи до 6300А
Референс: SystemeBlock
SystemeBlock — распределительные напольные шкафы низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c. НКУ полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ МЭК 61439−1 и 2. SystemeBlock гарантирует длительную защиту инвестиций благодаря возможности поддерживать непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла, даже в самых суровых условиях.
Спецификация
Основные характеристики
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение uimp До 12 кВ
Номинальная частота 50/60 Гц
Система заземления TT / IT / TN-C / TN-S
Серия SystemeBlock
Номинальное напряжение изоляции ui 1000 В
Дополнительные характеристики
Продолжительность 0,4 c
Ток короткого замыкания До 100 кА
Критерии (мэк tr 61641) 1-7
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ ТР 61 641 ГОСТ IEC 61439−1 и 2
Степень загрязнения 3
Рабочая температура окружающей среды -5-50 °C
Сертификаты EAC
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог SystemeBlock каталог 2023SystemeBlock каталог 2023
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 14.77 MB
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