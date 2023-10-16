КРУЭ серии SystemeGT до 35 кВ 3150А 40 кА
КРУЭ серии SystemeGT до 35 кВ 3150А 40 кА
Референс: SystemeGT
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Спецификация
Основные характеристики
Номинальный ток 630-3150 А
Номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ
Ток термической стойкости до 40 кА
Номинальный ток электродинамической стойкости до 100 кА
Класс стойкости к внутренней дуге IAC AFLR
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог КРУЭ 6-35 кВ SystemeGTКаталог КРУЭ 6-35 кВ SystemeGT
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 4.16 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации КРУЭ 6-35 кВ SystemeGTРуководство по эксплуатации КРУЭ 6-35 кВ SystemeGT
Дата документа: 14/03/2024
Формат PDF
Размер 5.76 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик