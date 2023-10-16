Силовой щит высокого уровня безопасности для распределения электроэнергии на токи до 6300А и управления электродвигателями
Силовой щит высокого уровня безопасности для распределения электроэнергии на токи до 6300А и управления электродвигателями
Референс: SystemeGear
SystemeGear – модульный низковольтный щит, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на крупных объектах промышленности и критической инфраструктуры. Обладает характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности и большую гибкость применения. Многофункциональная конструкция щита облегчает установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы.
SystemeGear предлагает широкий диапазон размеров, типов присоединения, способов установки, эксплуатационных показателей, возможных комбинаций и проведения модификации.
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Каталог Каталог SystemeGear июнь 2023Каталог SystemeGear июнь 2023
Дата документа: 16/10/2023
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Размер 10.7 MB
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