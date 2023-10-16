Магистральный и распределительный шинопровод на токи от 400А до 6300А
Магистральный и распределительный шинопровод на токи от 400А до 6300А
Референс: SystemeLine_B
Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии от 400А до 6300А. Он собирается из готовых секций заводского изготовления и может быть адаптирован к линии любой конфигурации.
Спецификация
Основные характеристики
Степень защиты IP54, IP65
Номинальный ток для алюминиевого проводника от 400А до 5000А
Номинальный ток для медного проводника от 400А до 6300А
Номинальный ток отводного блока от 25А до 1250А
Полярность 3L+N+PE, 3L+N+PER
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeLine BКаталог SystemeLine B
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 9.57 MB
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