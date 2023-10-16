РУ серии SystemeRS, тип RSA до 10 кВ 630А 25 кА
РУ серии SystemeRS, тип RSA до 10 кВ 630А 25 кА
Референс: SystemeRS_RSA
Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в исполнени RSA с изоляцией из чистого воздуха на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Спецификация
Основные характеристики
Номинальный ток 630 А
Номинальное напряжение 6-10 кВ
Ток термической стойкости до 25 кА
Номинальный ток электродинамической стойкости до 63 кА
Кабельное подключение или подключение литым токопроводом да
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Тип документа
Каталог Каталог распределительного устройства SystemeRSКаталог распределительного устройства SystemeRS
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.8 MB
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