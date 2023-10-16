КРУЭ серии SystemeRS, тип RSF до 20 кВ 1250А 25 кА
КРУЭ серии SystemeRS, тип RSF до 20 кВ 1250А 25 кА
Референс: SystemeRS_RSF
Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в исполнени RSF с газовой изоляцией на на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Спецификация
Основные характеристики
Номинальный ток 630-1250 А
Номинальное напряжение 6-10-20 кВ
Ток термической стойкости до 25 кА
Номинальный ток электродинамической стойкости до 63 кА
Класс стойкости к внутренней дуге IAC AFLR 20 кА 1сек
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Тип документа
Каталог Каталог распределительного устройства SystemeRSКаталог распределительного устройства SystemeRS
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.8 MB
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