РУ серии SystemeRS, тип RSS до 10 кВ 1000А 25 кА
РУ серии SystemeRS, тип RSS до 10 кВ 1000А 25 кА
Референс: SystemeRS_RSS
Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в исполнении RSS c твердой изоляцией на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Спецификация
Основные характеристики
Одностороннее обслуживание да
Номинальный ток 630-1000 А
Номинальное напряжение 6-10 кВ
Ток термической стойкости до 25 кА
Номинальный ток электродинамической стойкости до 63 кА
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Тип документа
Каталог Каталог распределительного устройства SystemeRSКаталог распределительного устройства SystemeRS
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.8 MB
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