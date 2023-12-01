Сухой трансформатор с литой изоляцией серии Systeme3AL на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА
Сухой трансформатор с литой изоляцией серии Systeme3AL на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА
Референс: Systeme_3AL
Systeme3AL – новый сухой трансформатор с литой изоляцией на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания.
Спецификация
Основные характеристики
Номинальная мощность до 10000 кВА
Частота 50 Гц
Номинальное высшее напряжение (обмотка вн) 6-10-35 кВ
Номинальное низшее напряжение (обмотка нн) 0,4; 6; 6,3; 10; 10,5 кВ
Схема и группа соединения обмоток Y/Yn-0, D/Yn-11
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты совершения покупки
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Тип документа
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Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 5.74 MB
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