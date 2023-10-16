КРУ серии Systeme MVnex до 10 кВ 4000А 40 кА

Systeme MVnex — Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 6−10 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами