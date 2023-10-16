КРУ серии Systeme MVnex 20 кВ 1250А 31,5 кА
КРУ серии Systeme MVnex 20 кВ 1250А 31,5 кА
Референс: Systeme_MVnex_24
Линейка Systeme MVnex
Systeme MVnex — Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 31,5 кА с вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами
Спецификация
Основные характеристики
Ток термической стойкости до 40 кА
Номинальный ток 630−4000 А
Номинальное напряжение 6 кВ, 10 кВ
Номинальный ток электродинамической стойкости до 100 кА
Ширина ячейки: ячейка с выключателем 550 мм, 650 мм, 800 мм, 1000 мм
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Тип документа
Каталог Каталог КРУ 6-20 кВ Systeme MvnexКаталог КРУ 6-20 кВ Systeme Mvnex
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.02 MB
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