КРУ серии Systeme MVnex 20 кВ 1250А 31,5 кА

Systeme MVnex — Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 31,5 кА с вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами