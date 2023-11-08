Продукты
TVA-002k
ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, КРЕМОВЫЙ, Россия
TVA-002k
TVA-002k

ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, КРЕМОВЫЙ, Россия

Референс: TVA-002k
Линейка Etude

розетка ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV 0,7DB, Коннектор, кремовая, наружная установка. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Кремово-белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Основные характеристики
Область применения media device support
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок кремовый
Tv гнездо одиночная
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Состав устройства support ring
Режим фиксации винтами
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Маркировка с напечатанной маркировкой
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989470626.156.153.1 см. 48г.
BB1
225шт.460709894707937.218.68 см. 1.287кг.
CAR
3200шт.460709894711638.438.433.2 см. 10.2кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 213кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 31 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 301.84 kB
Розетки телевизионные серии Этюд
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT350921
 
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT351221
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351601
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
KM-252
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
IMT351581
 
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
IMT350941
 
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
IMT35101
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X60
LEX1420572MR
 
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ