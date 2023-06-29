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U3MSBP200H
Шкаф ШС-КТС сервисного байпаса для одиночной работы, мощность 200 кВА

Шкаф ШС-КТС сервисного байпаса для одиночной работы, мощность 200 кВА

Референс: U3MSBP200H
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1008025 см. 32кг.
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