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U3SBBK160D
Встраиваемый набор защиты батарей 160A

Встраиваемый набор защиты батарей 160A

Референс: U3SBBK160D
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.442720 см. 27кг.
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