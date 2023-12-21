Гибкое и технологичное решение для качественного и оптимального разделения температурных зон в машинном зале центров обработки данных
Гибкое и технологичное решение для качественного и оптимального разделения температурных зон в машинном зале центров обработки данных
Референс: UnipromContainment
Линейка UnipromContainment
Спецификация
Основные характеристики
Поддерживаемые конфигурации 1 ряд и 2 ряда шкафов
Тип исполнения входной группы Раздвижные двери с синхромеханизмом и фиксаторами, распашные двери, ПВХ ламели
Ширина совместимых монтажных шкафов нет ограничений
Конструкция совместимых монтажных шкафов нет ограничений
Ширина изолируемой зоны однорядной конфигурации 800 - 1800мм
Дополнительные характеристики
Опции СКУД Аварийное открытие потолочных панелей Вспомогательное освещение Панели-компенсаторы высоты монтажных шкафов Ростовые-панели заглушки Вертикальный воздуховод Ростовые опоры Опоры на монтажные шкафы Средства подвешивания продольных балок
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды от 0 до +70
Соответствие
Сертификаты Не подлежит обязательной сертификации или декларированию
Физические параметры
Высота конструкции для 48u шкафов 2420мм
Высота конструкции для 52u шкафов 2605мм
Глубина конфигурации от 600мм
Ширина двухрядной конфигурации от 2670мм
Ширина однорядной конфигурации от 1870мм
Экологичность предложения
Срок службы Не содержит вредных веществ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Нетто
Глубина от 600мм
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