Гибкое и технологичное решение для качественного и оптимального разделения температурных зон в машинном зале центров обработки данных
Гибкое и технологичное решение для качественного и оптимального разделения температурных зон в машинном зале центров обработки данных
Референс: UnipromContainment
Линейка UnipromContainment
Спецификация
Основные характеристики
Поддерживаемые конфигурации 1 ряд и 2 ряда шкафов
Ширина изолируемой зоны однорядной конфигурации 800 - 1800мм
Ширина изолируемой зоны двух рядной конфигурации 800 - 2400мм
Длина изолируемой зоны от 600мм
Высота совместимых монтажных шкафов до 52U
Дополнительные характеристики
Опции СКУД Аварийное открытие потолочных панелей Вспомогательное освещение Панели-компенсаторы высоты монтажных шкафов Ростовые-панели заглушки Вертикальный воздуховод Ростовые опоры Опоры на монтажные шкафы Средства подвешивания продольных балок
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды от 0 до +70
Соответствие
Сертификаты Не подлежит обязательной сертификации или декларированию
Физические параметры
Ширина двухрядной конфигурации от 2670мм
Ширина однорядной конфигурации от 1870мм
Высота конструкции для 42u шкафов 2160мм
Высота конструкции для 48u шкафов 2420мм
Высота конструкции для 52u шкафов 2605мм
Экологичность предложения
Срок службы Не содержит вредных веществ
Гарантия на оборудование
Стандарт 5 лет
Срок службы 10лет
Логистические данные Нетто
Глубина от 600мм
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