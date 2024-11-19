Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желт., с изол. КЗ, IP67, исп. 02 «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желт., с изол. КЗ, IP67, исп. 02 «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
Референс: WCP5A-Y-33 (Исп. 02)
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409270271
|6
|11
|11
|см.
|0.11
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Техническая документация
Брошюра по адресно-аналоговой системе пожарной безопасности серии SystemeFS-7600
Дата документа: 02/04/2025
Формат PDF
Размер 531.89 kB
Техническая документация
Паспорт WCP5A-Y-33
Дата документа: 10/09/2025
Формат PDF
Размер 289.67 kB
