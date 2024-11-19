Продукты
WCP5A-Y-33 (Исп. 02)
Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желт., с изол. КЗ, IP67, исп. 02 «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
Референс: WCP5A-Y-33 (Исп. 02)
Серия SystemeFS
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040927027161111 см. 0.11кг.
Документы
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Техническая документация
Брошюра по адресно-аналоговой системе пожарной безопасности серии SystemeFS-7600
Дата документа: 02/04/2025
Формат PDF
Размер 531.89 kB
Брошюра по адресно-аналоговой системе пожарной безопасности серии SystemeFS-7600
Техническая документация
Паспорт WCP5A-Y-33
Дата документа: 10/09/2025
Формат PDF
Размер 289.67 kB
Паспорт WCP5A-Y-33
